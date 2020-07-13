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Жители Бурятии стали в три раза чаще регистрировать сделки по недвижимости электронно

Жители Бурятии стали в три раза чаще регистрировать сделки по недвижимости электронно
Бизнес, 
Сделка может быть заключена в удобное для покупателя и продавца время, без посещения МФЦ и Росреестра

Байкальский банк Сбербанка отмечает резкий рост числа клиентов, регистрирующих сделки по недвижимости с помощью неипотечных сервисов– «Безопасные расчёты» и «Электронная регистрация». По итогам II квартала 2020 года в банке реализовано 792 сделки с использованием сервиса безопасных расчетов и проведена 1101 сделка с помощью электронной регистрации. Спрос на эти услуги по сделкам с недвижимостью без ипотеки в Байкальском банке, в Бурятии в частности, с начала введения режима самоизоляции вырос в три раза, отмечают специалисты.

Неипотечные сервисы Сбербанка рассчитаны на жителей региона, приобретающих недвижимость за наличный расчёт. Консультанты банка консультируют по всем вопросам, при необходимости – готовят договор купли-продажи, согласованный с Росреестром и включающий все пожелания продавца и покупателя. Сделка может быть заключена электронно в удобное для покупателя и продавца время, без посещения МФЦ и Росреестра.

После подписания документов банк принимает денежные средства покупателя, которые блокируются на специальном счёте и перечисляются продавцу автоматически только после регистрации договора. При этом банк в электронном виде подает документы в Росреестр для перехода права собственности от продавца к покупателю. Стороны за один визит решают все вопросы по сделке, включая регистрацию права собственности и безопасных расчетов по сделке.

- Новый вид неипотечных сервисов появился в Байкальском банке относительно недавно и интерес населения области к ним особенно активно проявился в период режима самоизоляции, когда людям крайне важно продолжать решать свои жизненно-важные задачи, но при этом с максимальной минимизацией физических контактов, с соблюдением всех норм профилактики, безопасности и качества. Сервис электронной регистрации сделок недвижимости, пакет услуг по безопасным расчетам изначально были ориентированы именно на выполнение этих задач и мы рады, что жители области оценили комфорт новых возможностей. У нас сложилось продуктивное сотрудничество с Росреестром, оно помогает ускорить и облегчить решение задач клиента в процессе приобретения им недвижимости, - сообщила заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка Юлия Кальвина.

Во втором квартале 2020 года жители Бурятии с помощью сервиса «Электронная регистрация» провели 159 сделок, сервисом «Безопасные расчеты» воспользовались участники 90 сделок с недвижимостью.

Справка:

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

Официальные сайты банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.


Сбербанк недвижимость
 
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