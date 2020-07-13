Сбербанк Бизнес Онлайн признан лучшим онлайн-банком в международном рейтинге

SME Banking Club провёл исследования 90 веб-банков стран СНГ и Кавказа



Сбербанк Бизнес Онлайн (интернет-банкинг для корпоративных клиентов) занял первое место в ежегодном рейтинге международной платформы SME Banking Club среди онлайн-банков для малого бизнеса. Исследование проводится уже в третий раз.



В ходе исследования 90 веб-банков для бизнеса стран СНГ и Кавказа, отобранных на основе их рыночной доли, были проанализированы по 140 критериям, анализируемые функции были объединены в 12 основных блоков. При подготовке отчёта были учтены мнения экспертов — специалистов банков, отвечающих за развитие мобильного банка для бизнеса, представителей платёжных систем и телекомов.





Анатолий Попов, заместитель председателя правления, руководитель блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка:

«Мы постоянно работаем над улучшением Сбербанк Бизнес Онлайн. Наша цель — создать лучший онлайн-банк для бизнеса, в котором предприниматель сможет решать все финансовые и нефинансовые вопросы управления собственным делом — быстро, безопасно, в любое время и в любой точке мира. Мы рады, что эксперты SME Banking Club высоко оценили наши достижения по созданию удобного и многофункционального инструмента онлайн-банкинга для корпоративных клиентов».



К настоящему времени число зарегистрированных клиентов Сбербанк Бизнес Онлайн составляет не менее 2,5 млн компаний, большая часть из них – представители малого бизнеса. Обновлённая версия корпоративного интернет-банка впервые была представлена клиентам в мае 2019 года. Помимо традиционного банковского функционала (рублёвое и валютное РКО, зарплатные проекты, бизнес-карты, онлайн-кредитование, выписки и др.) новое развитие получили нефинансовые сервисы для развития и ведения бизнеса от Сбербанка, его партнёров и дочерних компаний. Теперь услуги для бизнеса предлагаются в интерактивном персонализированном формате stories и контекстных предложениях. Совокупное количество банковских и нефинансовых сервисов Сбербанка, его партнеров и дочерних компаний в интернет-банке превышает 60.



Справка



ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.



Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.



Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

