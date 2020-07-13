Сбербанк и Okko расширяют сотрудничество

В мультимедийном сервисе теперь можно использовать бонусы СПАСИБО от Сбербанка



Мультимедийный сервис Okko и программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» объявляют о расширении сотрудничества – теперь пользователи могут списывать бонусы СПАСИБО на покупки подписок и просмотр контента в Okko.



Все участники программы лояльности смогут обменять накопленные бонусы СПАСИБО на скидку до 99% при оплате услуг Оkko. Опция доступна на Smart TV, вышедших после 2015 года, и на okko.tv.



Кроме того, оплачивая покупки в Okko картами Visa Platinum, Visa Gold, Visa Infinite, Mastercard Platinum, Mastercard Gold, Mastercard World Black, клиенты Сбербанка получат 5% бонусов СПАСИБО. Владельцы других карт Сбербанка получат 3% бонусов СПАСИБО.



Андрей Писарев, генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка»:

«Мультимедийные сервисы в сегодняшних реалиях пользуются особым спросом среди наших участников. Мы рады, что внутри экосистемы Сбербанка мы находим единство с партнёрами в желании предложить клиентам всё больше актуальных акций с использованием бонусов СПАСИБО. Уверен, совместно с Оkko мы на этом не остановимся и сделаем ещё много новых интересных коллабораций».



Яна Бардинцева, генеральный директор мультимедийного сервиса Okko:

«Okko всегда с энтузиазмом смотрит на партнёрство с другими компаниями, входящими в экосистему Сбербанка. Коллаборация с программой лояльности «Спасибо от Сбербанка» открывает новые возможности для клиентов Okko. Теперь 62000 фильмов, сериалов, образовательных программ, мультфильмов и видео из сферы культуры стали ещё более доступными».



Справка



ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.



Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.



Официальные сайты банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

