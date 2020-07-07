 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 Июля

06 Июля

Популярное

Сбербанк запускает новый продукт для финансирования проектов застройщиков

Сбербанк запускает новый продукт для финансирования проектов застройщиков
Бизнес, 
«2 в 1» позволит финансировать проект от начального этапа до ввода объекта в эксплуатацию

Новый кредитный продукт Сбербанка для застройщиков «2 в 1» включает в себя генеральное соглашение с двумя траншами: на покупку земельного участка и строительство на нём жилого дома.

Сделка заключается в момент приобретения участка. На этом этапе застройщик должен иметь градостроительный план земельного участка, на основе которого будут рассчитаны условия кредита. Банк может профинансировать до 50% стоимости затрат на покупку земли и оформление исходно-разрешительной документации, в том числе на разработку проекта.

После оформления исходно-разрешительной документации и в случае подтверждения основных предпосылок проекта, которые были заложены при одобрении сделки, банк приступит к финансированию второго этапа проекта — строительства жилого дома. Источником погашения кредита станут средства от продажи квартир.

Сергей Бессонов, вице-президент, директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы» Сбербанка:
«Мы предлагаем данный продукт для застройщиков с большим опытом работы, реализующих прибыльные проекты, что существенно сокращает time to money — время от подачи заявки до получения денег. Опыт таких компаний позволяет с достаточной точностью спрогнозировать будущие денежные потоки по проекту уже на входе в сделку. Это поможет исключить этап повторного рассмотрения сделки при получении исходно-разрешительной документации. На наш взгляд, главное преимущество подобных сделок — возможность снижать процентную ставку не только по траншу на проектное финансирование, но и по траншу на покупку земли за счёт накоплений на счетах эскроу».

Сбербанк продолжает активно финансировать застройщиков. Кредитный портфель девелоперов жилья в банке с начала года вырос на 24% и достиг 547 млрд руб. (по данным на 01.06.2020 г.). С начала года по состоянию на 22.06.2020 года банк одобрил более 330 сделок проектного финансирования с эскроу на сумму более 470 млрд руб.

Справка

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

Официальные сайты банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Сбербанк банки
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Сбербанк запускает новый продукт для финансирования проектов застройщиков
Сбербанк запускает новый продукт для финансирования проектов застройщиков
Бизнес, 07.07.2020
«2 в 1» позволит финансировать проект от начального этапа до ввода объекта в эксплуатацию
С карт Сбербанка теперь можно переводить деньги на QIWI кошелёк и обратно
С карт Сбербанка теперь можно переводить деньги на QIWI кошелёк и обратно
Бизнес, 06.07.2020
Клиенты банка также могут пополнить карты банка с терминалов QIWI
Глава Ростуризма посетила нефритовую фабрику в промышленном парке
Глава Ростуризма посетила нефритовую фабрику в промышленном парке
Бизнес, 06.07.2020
Сотрудники «Ориентал Вэй» провели для главы Ростуризма экскурсию на производство и по выставочным залам
Эксперт предложил создать пять новых турмаршрутов по Бурятии
Эксперт предложил создать пять новых турмаршрутов по Бурятии
Бизнес, 06.07.2020
Туристам были бы интересны водный маршрут по Байкалу или продление Кругобайкальской железной дороги до Улан-Удэ
В Тулуне первый резидент ТОСЭР получил аккредитив Сбербанка
В Тулуне первый резидент ТОСЭР получил аккредитив Сбербанка
Бизнес, 06.07.2020
Беспроцентный займ на развитие производства был оформлен через фонд развития моногородов
В Бурятии ТГК-14 не оформило разрешение на водопользование
В Бурятии ТГК-14 не оформило разрешение на водопользование
Бизнес, 06.07.2020
Отсутствие разрешительных документов создаёт предпосылки для нарушения закона
Герман Греф: «У меня сейчас самая интересная работа в жизни»
Герман Греф: «У меня сейчас самая интересная работа в жизни»
Бизнес, 05.07.2020
Глава «Сбербанка» ответил на вопросы о банке, коронавирусе, курсе рубля и т.д.
В Бурятское УФАС поступила жалоба на «Водоканал»
В Бурятское УФАС поступила жалоба на «Водоканал»
Бизнес, 03.07.2020
УФАС проверит обоснованность допуска некоторых участников к закупке
В Бурятии произошло падение спроса в сфере услуг
В Бурятии произошло падение спроса в сфере услуг
Бизнес, 03.07.2020
Об этом заявили сами бизнесмены в ходе опроса
Сбербанк открыл сезон летних промовкладов
Сбербанк открыл сезон летних промовкладов
Бизнес, 03.07.2020
Вклад с повышенной ставкой можно открыть только дистанционно
В Бурятии к сносу аварийного здания незаконно допустили двух человек
В Бурятии к сносу аварийного здания незаконно допустили двух человек
Бизнес, 03.07.2020
О нарушении трудового законодательства сообщила прокуратура
Улан-удэнец отсудил с ТСЖ 80 тысяч за падение на ступеньке
Улан-удэнец отсудил с ТСЖ 80 тысяч за падение на ступеньке
Бизнес, 03.07.2020
Мужчина поскользнулся и сломал ногу
Сбербанк улучшил процесс обслуживания клиентов с нарушением зрения
Сбербанк улучшил процесс обслуживания клиентов с нарушением зрения
Бизнес, 03.07.2020
Специалисты банка прошли обучение навыкам обслуживания незрячих клиентов, сопровождаемых собаками-поводырями, в рамках проекта «Мы рады собакам-поводырям»
В Улан-Удэ лесозаготовители захламили площадки щепками
В Улан-Удэ лесозаготовители захламили площадки щепками
Бизнес, 02.07.2020
Это может привести к появлению вредителей
В Улан-Удэ пошли навстречу торговцам сувенирами
В Улан-Удэ пошли навстречу торговцам сувенирами
Бизнес, 02.07.2020
Решение, по словам советника главы Бурятии, было принято «за считанные минуты»  

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^