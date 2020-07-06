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С карт Сбербанка теперь можно переводить деньги на QIWI кошелёк и обратно

С карт Сбербанка теперь можно переводить деньги на QIWI кошелёк и обратно
Бизнес, 
Клиенты банка также могут пополнить карты банка с терминалов QIWI

Клиенты Сбербанка теперь могут переводить средства с карт банка на QIWI кошелёк и обратно, а также пополнять карты банка с терминалов QIWI. Единовременный платёж составляет от 10 рублей до 15 тысяч рублей.

Переводы доступны на следующих условиях:
- с карты Сбербанка на QIWI кошелёк осуществляется по номеру телефона получателя средств, операции доступны в Сбербанк Онлайн и устройствах самообслуживания, комиссия при этом не взимается;
- с баланса QIWI кошелька на карту Сбербанка: на сайте и в мобильном приложении можно перевести деньги на карту Сбербанка или пополнить карту наличными в терминалах QIWI по номеру телефона либо по номеру карты получателя средств. При переводе по номеру телефона комиссия составляет 2,9% от суммы перевода +50 рублей, по номеру карты — 2% от суммы перевода +50 рублей;
- пополнить QIWI кошелёк наличными можно в устройствах самообслуживания Сбербанка. Условия действуют согласно тарифам банка в регионе пополнения.

Кирилл Дмитриев, директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка:
«К нашей экосистеме бесшовных денежных переводов подключаются всё новые и новые партнёры, и мы особенно рады видеть в их числе QIWI — один из самых востребованных платёжных сервисов в стране, которым пользуются порядка 20 миллионов человек. Объединив наши системы, мы обеспечили простой и удобный клиентский опыт для всех пользователей QIWI и клиентов Сбербанка».

Александр Агаков, коммерческий директор группы QIWI:
«Расширение набора возможностей для бесшовных денежных переводов становится всё более актуальной задачей для бизнеса. Наше партнёрство со Сбербанком – важный шаг в этом направлении. Уверен, вместе мы сможем вывести сервис для наших клиентов на новый уровень, отвечающий самым актуальным запросам рынка».

Справка

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

Официальные сайты банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
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