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Сбербанк продлил дисконт на ставку по ипотеке при электронной регистрации

Сбербанк продлил дисконт на ставку по ипотеке при электронной регистрации
Бизнес, 
Акция действует до 1 февраля 2021 года

Сбербанк продлил акцию, позволяющую снизить ставку по ипотечному кредиту на 0,3 процентных пункта при использовании сервиса «Электронная регистрация». Акция продлится до 1 февраля 2021 года.

Приобрести квартиру в ипотеку можно по минимальным ставкам:
- Квартира в новостройке — от 5,9% годовых,
- Квартира на вторичном рынке — от 7,8% годовых.

Акция распространяется на льготные программы господдержки:
- Ставка для семей с детьми — 4,7% годовых,
- Ставка по программе «Господдержка 2020» — 6,1% годовых.

Также дисконт 0,3 процентных пункта суммируется со скидкой от застройщика в первые 2 года в рамках программы субсидирования:
- Льготная ставка по программе господдержки с учетом скидки от застройщика составит от 2,6% годовых;
- Ставка по программе господдержки для семей с детьми — от 1,2% годовых;
- Ставка по ипотеке на покупку квартиры в новостройке с учётом скидки от застройщика — от 4,6% годовых.

Сервис «Электронная регистрация» позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете DomClick.ru.

Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка:
«Мы продлили акцию для наших клиентов до 2021 года, так как видим высокий спрос на эту услугу — 82% всех сделок с недвижимостью в Сбербанке регистрируются в электронном виде. Это наиболее быстрый, удобный и безопасный способ оформления права собственности. В большинстве регионов России срок регистрации сделок в электронном виде не превышает 4 дней, что в 2 раза быстрее по сравнению со стандартными сроками регистрации».

Выбрать подходящую квартиру, оформить ипотеку по сниженной ставке и записаться на сделку можно онлайн на DomClick.ru.

Справка

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

Официальные сайты банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Сбербанк банки ипотека кредиты
 
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