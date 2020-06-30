Сбербанк продлил дисконт на ставку по ипотеке при электронной регистрации

Акция действует до 1 февраля 2021 года
Сбербанк продлил акцию, позволяющую снизить ставку по ипотечному кредиту на 0,3 процентных пункта при использовании сервиса «Электронная регистрация». Акция продлится до 1 февраля 2021 года.
Приобрести квартиру в ипотеку можно по минимальным ставкам:
- Квартира в новостройке — от 5,9% годовых,
- Квартира на вторичном рынке — от 7,8% годовых.
Акция распространяется на льготные программы господдержки:
- Ставка для семей с детьми — 4,7% годовых,
- Ставка по программе «Господдержка 2020» — 6,1% годовых.
Также дисконт 0,3 процентных пункта суммируется со скидкой от застройщика в первые 2 года в рамках программы субсидирования:
- Льготная ставка по программе господдержки с учетом скидки от застройщика составит от 2,6% годовых;
- Ставка по программе господдержки для семей с детьми — от 1,2% годовых;
- Ставка по ипотеке на покупку квартиры в новостройке с учётом скидки от застройщика — от 4,6% годовых.
Сервис «Электронная регистрация» позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете DomClick.ru.
Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка:
«Мы продлили акцию для наших клиентов до 2021 года, так как видим высокий спрос на эту услугу — 82% всех сделок с недвижимостью в Сбербанке регистрируются в электронном виде. Это наиболее быстрый, удобный и безопасный способ оформления права собственности. В большинстве регионов России срок регистрации сделок в электронном виде не превышает 4 дней, что в 2 раза быстрее по сравнению со стандартными сроками регистрации».
Выбрать подходящую квартиру, оформить ипотеку по сниженной ставке и записаться на сделку можно онлайн на DomClick.ru.
Справка
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.
Официальные сайты банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Сбербанк продлил дисконт на ставку по ипотеке при электронной регистрации
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бизнес, 30.06.2020
Глава Бурятии пообещал поддержку прославленному оружейнику Жигжиту Баясхаланову с его мастерской в Улан-Удэ
Бизнес, 30.06.2020
Акция действует до 1 февраля 2021 года
Бизнес, 29.06.2020
Эти организации не соблюдали «антиковидные» правила
Бизнес, 29.06.2020
Прокуратура проверила соблюдение антикоррупционного законодательства в деятельности ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика»
Бизнес, 28.06.2020
Семьям, которым ранее были зачислены выплаты на детей, не надо вновь оформлять заявление — очередная выплата будет автоматически зачислена на счёт, указанный ранее
Бизнес, 27.06.2020
Большинство представителей поколений Y и Z оказались склонны к накоплениям
Бизнес, 27.06.2020
Победу банку принесла кропотливая работа по адаптации новых сервисов
Для завершения строительства проблемных объектов потребуется более полутора миллиардов рублей
Зампред правительства Забайкалья Александр Бардалеев посетил единственную в регионе ферму по выращиванию радужной форели
Это может стать причиной распространения вредителей
Земельные участки, принадлежащие ранее Пекинской компании для строительства завода, сняли с кадастрового учёта
Бизнес, 25.06.2020
Глава Бурятии поручил подготовить указ
Бурятстат озвучил показатели деятельности малых предприятий за январь-март 2020 года, то есть до начала пандемии коронавируса
Торги были на поставку каменного угля
Жалобы рассмотрит УФАС