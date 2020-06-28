Почти 19 миллионов госвыплат получат в автоматическом режиме клиенты Сбербанка

Семьям, которым ранее были зачислены выплаты на детей, не надо вновь оформлять заявление — очередная выплата будет автоматически зачислена на счёт, указанный ранее



В июле, в соответствии с указом президента Российской Федерации №412 от 23.06.2020 года, семьи, имеющие детей, получат дополнительную единоразовую выплату по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка до 16 лет. Выплата будет проходит по линии ПФР.



С апреля по июнь Сбербанк осуществил зачисление около 18,7 млн выплат на сумму более 223 млрд рублей семьям с детьми в возрасте до 3-х лет и в возрасте 3-16 лет. Семьям, которым ранее были зачислены выплаты на детей, не надо вновь оформлять заявление, очередная выплата будет автоматически зачислена на счёт, указанный ранее.



Те родители, которые ещё не успели подать заявление на выплату, могут это сделать до 1 октября и получить сразу все детские выплаты. Деньги выделяются только гражданам России, проживающим в стране. Ребёнок тоже должен иметь российское гражданство и 16 лет ему должно исполниться до 1 июля.



Для оформления пособия понадобится свидетельство о рождении ребенка, его СНИЛС и реквизиты банковского счета. Также понадобится подтверждённая учётная запись на портале Госуслуг. Посмотреть реквизиты, оформить карту, подтвердить учётную запись на Госуслугах можно дистанционно без посещения отделений банка при помощи Сбербанк Онлайн.



Более подробно о выплатах и о том как их оформить можно узнать на сайте банка https://www.sberbank.ru/ru/promo/corona_benefits .



Справка



ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.



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