 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 Июня

27 Июня

26 Июня

Популярное

Почти 19 миллионов госвыплат получат в автоматическом режиме клиенты Сбербанка

Почти 19 миллионов госвыплат получат в автоматическом режиме клиенты Сбербанка
Бизнес, 
Семьям, которым ранее были зачислены выплаты на детей, не надо вновь оформлять заявление — очередная выплата будет автоматически зачислена на счёт, указанный ранее

В июле, в соответствии с указом президента Российской Федерации №412 от 23.06.2020 года, семьи, имеющие детей, получат дополнительную единоразовую выплату по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка до 16 лет. Выплата будет проходит по линии ПФР.

С апреля по июнь Сбербанк осуществил зачисление около 18,7 млн выплат на сумму более 223 млрд рублей семьям с детьми в возрасте до 3-х лет и в возрасте 3-16 лет. Семьям, которым ранее были зачислены выплаты на детей, не надо вновь оформлять заявление, очередная выплата будет автоматически зачислена на счёт, указанный ранее.

Те родители, которые ещё не успели подать заявление на выплату, могут это сделать до 1 октября и получить сразу все детские выплаты. Деньги выделяются только гражданам России, проживающим в стране. Ребёнок тоже должен иметь российское гражданство и 16 лет ему должно исполниться до 1 июля.

Для оформления пособия понадобится свидетельство о рождении ребенка, его СНИЛС и реквизиты банковского счета. Также понадобится подтверждённая учётная запись на портале Госуслуг. Посмотреть реквизиты, оформить карту, подтвердить учётную запись на Госуслугах можно дистанционно без посещения отделений банка при помощи Сбербанк Онлайн.

Более подробно о выплатах и о том как их оформить можно узнать на сайте банка https://www.sberbank.ru/ru/promo/corona_benefits .

Справка

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

Официальные сайты банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Сбербанк банки выплаты
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

«Зумеры» и «миллениалы» из Иркутска стараются копить деньги
«Зумеры» и «миллениалы» из Иркутска стараются копить деньги
Бизнес, 27.06.2020
Большинство представителей поколений Y и Z оказались склонны к накоплениям
Сбербанк Онлайн признан самым доступным мобильным приложением для людей с инвалидностью
Сбербанк Онлайн признан самым доступным мобильным приложением для людей с инвалидностью
Бизнес, 27.06.2020
Победу банку принесла кропотливая работа по адаптации новых сервисов
В Бурятии поданы заявления о признании банкротами шести застройщиков
В Бурятии поданы заявления о признании банкротами шести застройщиков
Бизнес, 26.06.2020
Для завершения строительства проблемных объектов потребуется более полутора миллиардов рублей
Владелец фермы по выращиванию форели в Забайкалье жалуется на штрафы
Владелец фермы по выращиванию форели в Забайкалье жалуется на штрафы
Бизнес, 26.06.2020
Зампред правительства Забайкалья Александр Бардалеев посетил единственную в регионе ферму по выращиванию радужной форели
В Бурятии территорию пункта приёма древесины захламили щепками
В Бурятии территорию пункта приёма древесины захламили щепками
Бизнес, 26.06.2020
Это может стать причиной распространения вредителей
На Байкале в Бурятии предотвратили строительство завода по розливу воды
На Байкале в Бурятии предотвратили строительство завода по розливу воды
Бизнес, 26.06.2020
Земельные участки, принадлежащие ранее Пекинской компании для строительства завода, сняли с кадастрового учёта
Сбербанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам
Сбербанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам
Бизнес, 26.06.2020
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процентный пункт — с 12,9% до 11,9%
В Бурятии в ближайшее время откроются фитнес-центры
В Бурятии в ближайшее время откроются фитнес-центры
Бизнес, 25.06.2020
Глава Бурятии поручил подготовить указ
До пандемии оборот малых предприятий Бурятии рос
До пандемии оборот малых предприятий Бурятии рос
Бизнес, 23.06.2020
Бурятстат озвучил показатели деятельности малых предприятий за январь-март 2020 года, то есть до начала пандемии коронавируса
В Бурятии компанию обязали сменить название
В Бурятии компанию обязали сменить название
Бизнес, 23.06.2020
Компания незаконно использовала в названии слово «фонд»
В Бурятии подорожали стройматериалы
В Бурятии подорожали стройматериалы
Бизнес, 22.06.2020
Специалисты связывают удорожание с сезонным изменением цен

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^