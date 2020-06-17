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Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой до 15%

Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой до 15%
Бизнес, 
Оформить ипотеку с господдержкой можно по льготной ставке 6,4% годовых до 1 ноября 2020 года

Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой с 20% до 15% от стоимости недвижимости

Теперь в ипотеку по льготной ставке 6,4% годовых можно приобрести квартиру в новостройке с минимальным первоначальным взносом. При регистрации сделки в электронном виде действует скидка 0,3 п.п. до 30 июня 2020 года, и льготная ставка снижается до 6,1% годовых.

В рамках программы можно оформить ипотечный кредит на покупку жилья в новостройке до 8 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 3 млн рублей — в других регионах России. Срок кредитования — до 20 лет.

Для выбора подходящей квартиры от проверенного застройщика клиентам доступен каталог аккредитованных Сбербанком новостроек по всей России на DomClick.ru с удобным поиском и просмотром квартиры онлайн.

На сегодняшний день доля Сбербанка по выдачам ипотеки с господдержкой составляет 47% от общего объёма льготной ипотеки в России, по данным АО «ДОМ.РФ».

Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка:
«С момента запуска ипотеки с господдержккой — менее, чем за 2 месяца, уже более 21 тысячи наших клиентов по всей России оформили ипотеку по льготной ставке 6,4%. Снижение первоначального взноса сделает льготную ипотеку ещё более доступной для населения. А значит, ещё больше семей смогут обзавестись собственным жильём на выгодных условиях».

Оформить ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых можно онлайн на DomClick.ru до 1 ноября 2020 года.

Справка

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

Официальные сайты Банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Сбербанк банки ипотека господдержка
 
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