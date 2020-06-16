Детям предлагают провести финансово-грамотные каникулы

Байкальский банк Сбербанка предложил школьникам регионов в период летних каникул получить знания по финансовой грамотности
Обучение, игровые активности, развлекательные мероприятия, информация о современных и актуальных финансово-образовательных сервисах для детей предоставляет Школа Будущего Банкира.
Обучающая площадка для школьников в возрасте от 12 до 16 лет (7-9 классы) организована Байкальским банком Сбербанка в 2011 году. За это время на её занятиях обучилось более 500 детей. 2020-й год стал годом выхода мероприятий школы на онлайн-площадки. В честь Дня защиты детей был организован новый игровой, формат обучения – Финансовый аукцион.
Участниками первого аукциона стали дети работников Сбербанка - жители Иркутской области, Бурятии, Якутии, Забайкальского края. Объединённые в одну команду благодаря техническим возможностям платформы ZOOM, дети с помощью лотов аукциона выигрывали право ответа на вопрос о финансовых навыках известных и любимых всеми сказочных персонажей. Победитель автоматически приумножал свои виртуальные накопления или наоборот – терял их, в случае неверного ответа.
«Игра – это самая эффективная и всегда вызывающая интерес форма обучения детей. Финансовые навыки, которые получают участники наших аукционов, это лишь часть программы интересного и очень полезного для детей обучения. Первый аукцион получился ярким, очень эмоциональным и мы с удовольствием делаем его продолжение, теперь уже не только для детей наших сотрудников, но и для всех ребятишек регионов присутствия Байкальского банка. Родителям очень рекомендую подключить своих детей к обучающей игре и организовать им в каникулы полезное времяпрепровождение», – рассказала Ирина Андреева, директор Школы Будущего Банкира.
Во время Финансового аукциона эксперты Школы Будущего Банкира рассказывают детям о программе обучения финансовой грамотности:
- как понимать, что такое деньги и как их правильно тратить;
- как определять подлинность купюр;
- как планировать личный и семейный бюджет;
- как делать собственные накопления;
- как ставить и достигать финансовые цели;
- как понимать основы инвестирования, разбираться в финансовых инструментах и т.д.
В рамках образовательной программы по формированию финансовой грамотности школьников Сбербанком разработана специальная игра-приложение «Вклад», в которую могут играть дети в возрасте от 10 лет. Ведущие Финансового аукциона подробно знакомят участников с возможностями приложения, которое будет особенно интересно тем, кто хочет узнать, что такое инвестиции. За 10 виртуальных лет игроки «Вклада» учатся зарабатывать деньги, используя самые разные финансовые инструменты:
- покупая акции, облигации;
- открывая (и иногда вовремя закрывая) вклады;
- грамотно инвестируя в собственное образование и здоровье;
- изучая финансовые новости.
Новый онлайн-тур Финансового Аукциона для детей от Школы Будущего Банкира Байкальского банка Сбербанка пройдет 16 июня с 12:00 до 13:00 (время иркутское) на платформе ZOOM. Для регистрации и участия в аукционе можно пройти по ссылке https://sberbank.zoom.us/j/94659485469?pwd=OTcxSXBXdjJLR1ljaHNzeXBHU1hnQT09 (идентификатор конференции: 946 5948 5469; пароль: 3p*M+AdZ) или воспользоваться QR- кодом:
Приглашаются все желающие дети в возрасте от 12 лет и старше. Победители аукциона будут награждены Сертификатами на бесплатное обучение в Школе Будущего Банкира, а также подарочными сертификатами в «Детский мир».
Всем прошедшим туры Финансового аукциона по электронной почте высылается Сертификат участника.
Возрастное ограничение 12+
Справка
Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 500 офисов по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.
ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.
Официальные сайты банка - www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Детям предлагают провести финансово-грамотные каникулы
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