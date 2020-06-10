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Программа лояльности Сбербанка вводит новые возможности для своих клиентов

Программа лояльности Сбербанка вводит новые возможности для своих клиентов
Бизнес, 
Участникам программы «Спасибо от Сбербанка» станут доступны новые категории товаров в уровнях привилегий

Сбербанк сообщает, что с 10 июня участники программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» смогут подключить несколько новых категорий товаров и получать в них повышенные бонусы за покупки

Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» вводит ряд новых возможностей для своих клиентов. Им станут доступны новые категории товаров, подключив которые, они смогут получать повышенные бонусы за покупки. А также несколько обновлённых категорий, которые теперь предложат клиентам более широкий ассортимент по выбору товаров и магазинов-партнёров.

Категорию «Каршеринг» можно будет подключить бесплатно и получать 3% бонусами за оплату краткосрочной аренды автомобилей.

«Обучение онлайн» подключается также бесплатно, а клиенты за покупку онлайн-курсов, вебинаров и других образовательных онлайн-услуг, получат 10% бонусами СПАСИБО.

«Спорт и Фитнес» – подключается за 300 бонусов и позволит получать 3% бонусами за покупки в спортивных магазинах и фитнес-клубах. Эта категория расширяет возможности предыдущего аналога, где было только начисление бонусов за покупку спортивных товаров.

В категории «Товары для дома» – участники получат 1,5% бонусами за покупки в хозяйственных, строительных, мебельных и садовых магазинах. Подключение категории доступно за 300 бонусов СПАСИБО.

Категория «Здоровье» заменит собой «Аптеки» и расширит диапазон магазинов-партнёров. Клиенты смогут получать 5% бонусов за оплату услуг в медицинских центрах, аптеках и салонах оптики. Подключить категорию можно за 500 бонусов.

Андрей Писарев, генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка»:
«Программа растёт не только в количестве клиентов, что, безусловно, очень нас радует. Но и мы стараемся сделать наше предложение ещё более актуальным и востребованным для участников. Новые изменения – целиком и полностью про это. Анализируя обратную связь и самые частые пожелания по тем продуктам, которых не хватало клиентам, были приняты меры по добавлению их в категории товаров».

Справка

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru, www.sberbank.ru. 
Сбербанк банки
 
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