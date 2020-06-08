Названы города России, вернувшиеся на докризисный уровень трат

Лидером нормализации потребительской активности стало Кемерово



На аналитическом портале Сбербанка SberIndex.ru названы города России, увереннее других восстанавливающиеся после пандемии.



Кемерово стал первым городом, где потребление нормализовалось практически полностью. Индекс потребительской активности (ИПА) здесь уже вернулся к уровню 2019 года. Отставание составляет всего 0,2 пункта. Это подтверждают и объёмы трат, которые весь период карантина показывали наименьшее падение именно в Кемеровской области.



В топ-5 самых восстановившихся городов вошли Пермь, где индекс потребительской активности всего на 4,1 пункта ниже, чем годом раньше; Майкоп и Оренбург (–4,7 пункта), а также Омск (–4,8 пункта).



В России потребительская активность по сравнению с апрелем выросла на 9,5 пункта. Если в прошлом месяце в среднем ИПА был чуть выше 48 пунктов из 100, то в мае его значение составило 57,9 пункта. Это означает, что страна постепенно возвращается к обычному потреблению, а бизнес и покупатели адаптировались к ограничительным мерам государства.



Справка



Индекс потребительской активности (ИПА) нужен, чтобы понять, как покупателям пришлось изменить своим привычкам в условиях пандемии коронавируса. Он говорит не об объёмах продаж, а об их разнообразии. Если количество торговых точек (магазинов, в том числе в Интернете; парикмахерских, химчисток, кинотеатров, АЗС и т. п.) становится меньше, а сами покупки — однообразнее (например, в течение дня потребители покупали только продукты и лекарства), индекс падает. Если люди совершают покупки в большом количестве точек и оплачивают самые разные товары и услуги, индекс растёт.



Аналитики лаборатории «СберДанные», разработавшие этот индекс, делят активность покупателей на три категории. Если индекс колеблется между 80 и 100, она высока. Обычно это происходит по выходным и в праздники. Так, за отметку 100 было принято 30 декабря 2019 г., когда расходы россиян достигли максимума.



Индекс от 40 до 80 показывает среднюю активность, которая, как правило, соответствует будням. Низкой считается активность потребителей, когда значения опускаются ниже 40. Это говорит о том, что в такие дни россияне покупали только самое необходимое или оплачивали самые базовые услуги в одной-двух точках (неважно, онлайн или оффлайн).



SberIndex.ru — аналитический портал Сбербанка, на котором наглядно видно, как изменилась жизнь страны во время пандемии COVID-19. Сегодня на сайте представлено три ключевых индекса, сформированных на основе обезличенных данных: модель заболеваемости, индекс потребительской активности и изменение индекса активности. В новом разделе «Бизнес» представлено изменение объёма ФОТ и изменение активности малого бизнеса. Также здесь собраны исследования лаборатории «СберДанные» и другие.



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