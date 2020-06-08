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В Бурятии застраховано четыре тысячи домов и квартир

В Бурятии застраховано четыре тысячи домов и квартир
Бизнес, 
98% выплат за пострадавшее имущество жители республики получают в результате залива жилья

С начала 2020 года четыре тысячи жителей Бурятии обеспечили страховой защитой свое жильё от непредвиденных ситуаций по программе «Защита дома+» и ипотечному страхованию в СК «Сбербанк страхование». В частности, по ипотечному страхованию застраховано более 2,6 тысяч домов и квартир, по программе «Защита дома+» – 1,4 тысяч.

Полис «Защита дома+» можно оформить для страхования квартиры, апартаментов, частного дома или дачи. Он защитит от самых распространённых рисков, в том числе от залива, пожара, противоправных действий третьих лиц, стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. В программу также включены дополнительные сервисы: «Сбербанк страхование» поможет клиентам организовать бытовой ремонт со скидкой от партнёров.

Страховку можно приобрести дистанционно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн и на сайте страховой компании. При этом страхователем может быть любое лицо, а выгодоприобретателем — собственник имущества. Например, можно застраховать дом родителей и уберечь их в будущем от непредвиденных расходов.

За пять месяцев 2020 года СК «Сбербанк страхование» выплатила жителям республики два миллиона рублей за пострадавшее имущество. Структура выплат в регионе отличается от общероссийской. Если в среднем по стране большая часть выплат, 75%, приходится на заливы, 11% – на пожары, то в Бурятии выплаты в результате залива жилья составляют 98%, пожаров – 1% и противоправных действий третьих лиц – 1%.

Самая большая выплата в размере 500 тысяч рублей была произведена в апреле клиенту из Улан-Удэ по риску «залив».

Заявить о страховом случае и подать документы на выплаты можно дистанционно через мобильное приложение «СберОсмотр».

Справка

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

Официальные сайты банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

ООО СК «Сбербанк страхование» — дочерняя компания Сбербанка России, специализирующаяся на программах имущественного и личного страхования, кроме страхования жизни. Входит в блок «Управление благосостоянием» Сбербанка. Объем собранной страховой премии за 2019 год составил 20 млрд руб. (по данным МСФО). Входит в топ-10 универсальных страховых компаний РФ по объему сборов. Рейтинговый класс по шкале «Эксперт РА» — ruAAА.
Сбербанк банки страхование
 
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