В Бурятии застраховано четыре тысячи домов и квартир

98% выплат за пострадавшее имущество жители республики получают в результате залива жилья



С начала 2020 года четыре тысячи жителей Бурятии обеспечили страховой защитой свое жильё от непредвиденных ситуаций по программе «Защита дома+» и ипотечному страхованию в СК «Сбербанк страхование». В частности, по ипотечному страхованию застраховано более 2,6 тысяч домов и квартир, по программе «Защита дома+» – 1,4 тысяч.



Полис «Защита дома+» можно оформить для страхования квартиры, апартаментов, частного дома или дачи. Он защитит от самых распространённых рисков, в том числе от залива, пожара, противоправных действий третьих лиц, стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. В программу также включены дополнительные сервисы: «Сбербанк страхование» поможет клиентам организовать бытовой ремонт со скидкой от партнёров.



Страховку можно приобрести дистанционно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн и на сайте страховой компании. При этом страхователем может быть любое лицо, а выгодоприобретателем — собственник имущества. Например, можно застраховать дом родителей и уберечь их в будущем от непредвиденных расходов.



За пять месяцев 2020 года СК «Сбербанк страхование» выплатила жителям республики два миллиона рублей за пострадавшее имущество. Структура выплат в регионе отличается от общероссийской. Если в среднем по стране большая часть выплат, 75%, приходится на заливы, 11% – на пожары, то в Бурятии выплаты в результате залива жилья составляют 98%, пожаров – 1% и противоправных действий третьих лиц – 1%.



Самая большая выплата в размере 500 тысяч рублей была произведена в апреле клиенту из Улан-Удэ по риску «залив».



Заявить о страховом случае и подать документы на выплаты можно дистанционно через мобильное приложение «СберОсмотр».



Справка



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