В Бурятии растёт популярность безналичных покупок

Сбербанк отмечает, что на фоне пандемии жители Республики Бурятия стали чаще пользоваться безналичными формами оплаты товаров и услуг



В первую очередь отмечается рост безналичных покупок продуктов питания и смешанных товаров в индустрии супермаркетов. За пять месяцев 2020 года жителями республики было совершено покупок более чем на 10,5 млрд рублей, что на 36% выше аналогичного показателя прошлого года. Самый высокий прирост был отмечен в апреле.



При этом покупки в супермаркетах – это только треть всех безналичных операций. Общий объём безналичной оплаты по терминалам эквайринга Сбербанка с января по май текущего года составил более 31 млрд рублей.



Алексей Кузьмин, заместитель управляющего Бурятского отделения Сбербанка:

«С каждым годом мы отмечаем всё большую популярность безналичных платежей среди населения. Этому способствуют и удобство современных технологий, и инновационные сервисы, и современные требования жизни. Сейчас каждому человеку практически невозможно представить свой выход из дома без телефона или смарт-часов, которые поддерживают функции бесконтактной оплаты и также легко «вмещают» Сбербанк Онлайн. Почти в каждом оффлайн-магазине, в транспорте или в другой торговой точке клиентам предлагают безналичную оплату товаров и услуг, «живые» деньги постепенно уходят в прошлое. И мы, банк, стараемся сделать эту среду более удобной, безопасной, доступной – и для наших клиентов, и для партнёров».



Сбербанк активно развивает возможности эквайринга в регионах, в том числе – разработал ряд антикризисных решений для поддержки предпринимателей и населения. Одной из таких мер является продление периода отмены платы за сервисное обслуживание онлайн-касс и терминалов эквайринга для всех клиентов до 30 июня 2020 года. Ранее банк отменял сервисный сбор до 31 мая. Это решение принято для поддержки малого и среднего бизнеса, а также для того, чтобы покупатели могли оплачивать товары безопасным бесконтактным способом.



Продление платёжных «каникул» до 30 июня означает, что клиентам банка в июле не будут производиться начисления за сервисное обслуживание онлайн-касс и терминалов эквайринга.



Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка:

«Мы понимаем, что в текущих условиях снижение финансовой нагрузки имеет значение для наших клиентов. Учитывая, что эпидемиологическая ситуация пока не нормализовалась и спрос на большинство товаров и услуг по-прежнему снижен, мы решили продлить «каникулы» по оплате сервисного обслуживания онлайн-касс и терминалов эквайринга ещё на месяц. Эта мера направлена не только на поддержку бизнеса, но и способствует обеспечению безопасности покупателей, которые смогут пользоваться самым удобным, безопасным и уже привычным способом оплаты — безналичным и бесконтактным».



Также до 30 сентября 2020 года в банке действуют специальные тарифы интернет-эквайринга для предприятий, реализующих социально значимые товары и услуги через Интернет, и специальные тарифы эквайринга для предприятий, оказывающих медицинские услуги.



Справка



ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.



Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.



Официальные сайты банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

