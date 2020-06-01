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Сбербанк одобрил более 1000 заявок по госпрограмме кредитования на зарплату

Сбербанк одобрил более 1000 заявок по госпрограмме кредитования на зарплату
Бизнес, 
Кредиты по программе будут выдаваться под 2% годовых

Сбербанк одобрил более 1000 заявок от клиентов по государственной программе кредитования на заработную плату под 2%. Денежные средства начнут поступать на счета компаний-заёмщиков после официального старта программы 1 июня.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка:
«11 мая Сбербанк объявил о присоединении к новой государственной программе поддержки бизнеса – кредитование предприятий на выплаты зарплат под 2%. Эта программа вызвала огромный интерес у наших клиентов. И это неудивительно, ведь у новой программы есть ряд преимуществ: воспользоваться кредитованием под 2% могут все сегменты клиентов – от микробизнеса до крупнейших компаний. Кроме того, при соблюдении компанией ряда условий государство полностью спишет не только основной долг по кредиту, но и проценты. Мы не стали дожидаться начала действия программы и уже начали принимать и рассматривать заявки от наших клиентов. На сегодня нами одобрено уже более 1000 заявок на 1,8 млрд рублей, а всего по этой программе к нам поступило более 14 000 заявок на кредитование на 28 млрд рублей».

Сумма кредита по программе определяется количеством сотрудников заёмщика, умноженных на величину МРОТ и количество полных месяцев до 1 декабря 2020 года с момента предоставления кредита. При необходимости программой предусмотрена возможность пролонгации при соблюдении ряда условий, которые направлены на сохранение численности и подтверждение эффективной деятельности компании. Максимальный срок кредита — до 1 апреля 2021.

Справка

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

Официальные сайты банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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