Сбербанк расскажет об инструментах инвестирования

21 мая 2020 года, Иркутск — Байкальский банк ПАО Сбербанк приглашает принять участие в вебинаре «Просто об инвестициях». Онлайн-встреча состоится 26 мая в 18:00 (время Иркутское).
Инвестиционный тренер Сбербанка Павел Легких расскажет о наиболее выгодных инструментах инвестирования с потенциальной доходностью больше чем по депозитам. Участники вебинара узнают, как в условиях снижения процентных ставок сохранять высокую доходность своих вложений и как вернуть 13% от суммы инвестирования в виде налогового вычета.
Для участия пройдите по ссылке https://events.webinar.ru/20053013/4976498 или воспользуйтесь QR-кодом .
Справка
Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 500 офисов по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.
ПАО Сбербанк— крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.
Официальные сайты банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Сбербанк расскажет об инструментах инвестирования
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