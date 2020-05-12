Более 30 га вблизи села Дабаты заросло растительностью
В Бурятии госинспектор управления Россельхознадзора провёл плановый рейдовый осмотр земельного участка площадью 50 га вблизи села Дабаты Заиграевского района.
В ходе рейда выявлено нарушение - 31 га земли зарастает древесно-кустарниковой растительностью, что составляет 62% от всей площади участка. Кроме того, выявлены признаки заболоченности почвы.
Нарушение требований законодательства попадает под санкцию ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ. Согласно законодательству, за неиспользование земельного участка сельскохозяйственного назначения предусмотрена административная ответственность, которая влечет наложение штрафа, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В Бурятии сельхозугодье на 62% заросло кустарниками
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бизнес, 12.05.2020
Женщина обратилась за помощью к омбудсмену Юлии Жамбаловой
В спортивном центре будут проходить занятия по хоккею с шайбой, фигурному катанию и кёрлингу
В Бурятии опровергли информацию об открытии ТРЦ и кафе 18 мая
Нарушения выявила Байкальская транспортная прокуратура
Сосиски «Молочные» не прошли экспертизу
Мера поддержки коснулась более тысяч компаний
Несколько дней назад на подъездах жилых домов в Улан-Удэ появились странные объявления от необычного специалиста по сбору долгов
Предприниматели должны соблюдать множество санитарных требований
В Забайкалье 362 организации перевели сотрудников на дистанционный режим работы
Стал известен список предприятий, которым разрешат открыться после 10 мая
Также здесь продавали выпивку в запрещённое время
Специальный налоговый режим поможет самозанятым во время пандемии коронавируса
Бизнес, 06.05.2020
Щедрый предприниматель пожелал остаться неизвестным
Бизнес, 06.05.2020
В этом году акция пройдёт в онлайн-режиме
Бизнес, 05.05.2020
Глава Бурятии анонсировал дополнительное снятие ограничений с 10 мая