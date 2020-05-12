В Бурятии сельхозугодье на 62% заросло кустарниками

Более 30 га вблизи села Дабаты заросло растительностью



В Бурятии госинспектор управления Россельхознадзора провёл плановый рейдовый осмотр земельного участка площадью 50 га вблизи села Дабаты Заиграевского района.



В ходе рейда выявлено нарушение - 31 га земли зарастает древесно-кустарниковой растительностью, что составляет 62% от всей площади участка. Кроме того, выявлены признаки заболоченности почвы.



Нарушение требований законодательства попадает под санкцию ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ. Согласно законодательству, за неиспользование земельного участка сельскохозяйственного назначения предусмотрена административная ответственность, которая влечет наложение штрафа, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



