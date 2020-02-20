ТГК-14: Проблема с отрезанными батареями решена

В 2019 году по обращению потребителей специалисты ТГК-14 произвели перерасчёт жителям Улан-Удэ и посёлка Каменск



Кроме того, силами энергетиков по договоренности с собственниками, на безвозмездной основе были установлены новые радиаторы в 836 квартирах, 499 из которых в Улан-Удэ, остальные 337 – жилые объекты поселка Каменск. Данная работа была проведена по согласованию с органами власти и для снятия социальной напряженности среди населения, сообщает пресс-служба ПАО «ТГК-14».



Процесс по установке батарей в квартирах продолжается. ПАО «ТГК-14» призывает жителей поселка Каменск и Улан-Удэ, в квартирах которых до настоящего времени не восстановлена система отопления, решить данный вопрос в ближайшее время. Согласно протоколу совещания от 27 сентября 2019 года при главе Бурятии Алексее Цыденове, специалисты ПАО «ТГК-14» провели перерасчёт по заявлениям потребителей, и с момента установки радиаторов начисления производятся согласно законодательству.



- Вместе с тем некоторые собственники затягивают процесс установки батарей, желая и дальше пользоваться коммунальными услугами бесплатно. Не заинтересованная в разрешении ситуации, группа лиц вводит заблуждение граждан, тиражируя ошибочное мнение о необязательности платежей за тепло при отсутствии радиаторов. Тогда как действующим законодательством РФ, и судебной практикой неоднократно установлено обратное. Нормы ст. 36 Жилищного кодекса РФ, федерального закона № 190 «О теплоснабжении» и постановлений Верховного суда Республика Бурятия и Конституционного суда подтверждают эти позиции, - поясняют в ТГК-14.



Со стороны ПАО «ТГК-14» совместно с органами государственной власти приняты все возможные меры для выстраивания конструктивного диалога. Действия направлены для выстраивания равных условий для всех потребителей как по обеспечению теплом, так и по оплате за коммунальную услугу.



По всем возникающим вопросам потребители могут обращаться по телефону 29-08-64.



Справка:



- Внутридомовая система теплоснабжения входит в состав общего имущества многоквартирного дома, уменьшение размеров которого (в том числе путём демонтажа радиаторов в отдельной квартире) в силу части 3 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации возможно только с согласия всех собственников помещений в многоквартирном доме. Реконструкция системы отопления собственником жилого помещения без согласования может нарушить теплогидравлический режим здания в целом и тепловой режим соседних помещений.



- Вследствие чего частью 15 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении», запрещен переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.



- Согласно позиции Верховного суда Республики Бурятия, изложенной в апелляционном определении по делу № 33-3725 от 17.09.2018 г. отказ гражданина от услуги индивидуального потребления отопления в своем жилом помещении не прекращает услуги теплоснабжения. И как следствие, не прекращает и начисление платы за коммунальную услугу по отоплению.



- Указанная правовая позиция также изложена в постановлении Конституционного суда РФ №30П от 10.07.2018 г. п. 3.3. которого предусмотрено, что спецификой многоквартирного дома как целостной строительной системы, в которой отдельное помещение представляет собой лишь некоторую часть объема здания, имеющую общие ограждающие конструкции с иными помещениями, в частности помещениями служебного назначения, обусловливается, по общему правилу, невозможность отказа собственников и пользователей отдельных помещений в многоквартирном доме от коммунальной услуги по отоплению и тем самым - невозможность полного исключения расходов на оплату используемой для обогрева дома тепловой энергии.



- Кроме того, исключение какого-либо жилого помещения из внутридомовой системы отопления уменьшает отапливаемую площадь жилых помещений по отношению к общей площади многоквартирного дома, что в свою очередь увеличивает размер платы за коммунальную услугу по отоплению для остальных жителей многоквартирного дома по показаниям общедомового прибора учета тепловой энергии. Таким образом, следствием демонтажа приборов отопления для остальных собственников жилых помещений в многоквартирном доме будет являться как снижение температуры воздуха в жилых помещениях, так и увеличение платы за коммунальную услугу по отоплению.

