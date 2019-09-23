В Бурятии откроется первый «хилинг отель»

Бурятию посетила сооснователь международной ассоциации ассоциации Healing hotels of the World Анне Бигинг
«Байкальскую гавань» в посёлке Турка посетила сооснователь ассоциации Healing hotels of the World Анне Бигинг. Она побывала здесь по приглашению резидента особой экономической зоны - компании «Грин Флоу Байкал», которая планирует построить в Бурятии уникальный гостиничный комплекс.
Концепция ассоциации Healing hotels of the World включает в себя не только высококлассный гостиничный сервис, но и широкий перечень оздоровительных услуг, особый подход к здоровому питанию и режиму отдыха. Данный сегмент гостиниц набирает популярность среди широкого круга туристов, «уставших» от активного или праздного отдыха. Ассоциация включает в себя более 160 отелей по всему миру, в России в ассоциацию входит один отель - «Грин Флоу Роза Хутор» в Сочи.
В скором времени новый гостиничный комплекс откроется и в Бурятии - проект «Грин Флоу Байкал» запланирован к запуску в 2021 году. Кроме управляющей компании ОЭЗ «Байкальская гавань», поддержку инвестору осуществляет Фонд регионального развития Бурятии. Общий объём заявленных инвестиций составляет 871 млн. рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», ожидается, что благодаря реализации проекта будет развиваться малый бизнес в селе Турка, ориентированный на обслуживание отеля и его гостей. Кроме того, появится 153 высокооплачиваемых рабочих мест в Прибайкальском районе.
- Программа визита Анне Бигинг включала в себя не только посещение участков ОЭЗ, но и объектов, составляющих уникальную туристскую инфраструктуру Бурятии медицинской направленности. В частности, делегации удалось посетить выставку Атласа тибетской медицины в Музее истории Бурятии, ознакомиться с философией и практикой лечения эмчи-лам Иволгинского дацана, а также посетить Центр восточной медицины, - сообщили в пресс-службе ОЭЗ «Байкальская гавань».
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