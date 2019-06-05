Улан-удэнцам показали быков-«лимузинов»

В Бурятии проходит Сибирско-Дальневосточная выставка племенных овец и коз. ФОТО



В Улан-Удэ на территории промышленного парка открылась XVI Сибирско-Дальневосточная выставка племенных овец и коз. На мероприятие съехались животноводческие предприятия из Алтайского и Забайкальского краев, республик Тыва, Хакасия и, конечно же, районов Бурятии. Животноводы представили коз, баранов и крупный рогатый скот.



Самыми крупными из рогатых здесь стали быки-производители породы «лимузин». Их разводят в Бичурском районе Бурятии. Вес самого большого быка, представленного на выставке, 910 кг. Выгода их выращивания состоит в том, что они дают 70% мяса, обычная же бурёнка не более 50. Также такие коровы сами добывают себе еду зимой.



- Завезли мы их с Тюмени. Они немного агрессивнее обычных коров. Они сами питаются, копытят. Меньше затрат. Из-под снега сами себе сухую траву добывают и мяса больше дают. Их выгодно разводить, – рассказал скотник Василий Савельев.



Делегация из Алтайского края привезла с собой барана весом 120 кг. По признанию самих животноводов, рецепта, как вырастить животное таких размеров, нет. Главное больше кормить, поить, в обязательном порядке давать соль и «проставлять» витамины.



- Направление нашего предприятия – это мясо, потом уже шерсть. Наша главное задача – откармливать баранов побольше и следить, чтобы они не заболели, - с улыбкой рассказывает учётчик по племенному делу Алтайского края Татьяна Кимина.



Помимо животных, фермеры представили сельскохозяйственную продукцию: молочные продукты, мясо, хлебобулочные изделия, а также вещи из шерсти животных.



Параллельно выставке шло заседание сельскохозяйственников. Его посетили региональные власти, гости из Москвы и приглашённые труженики фермерских хозяйств. На совещании затронули вопросы селекционной работы, увеличения поголовья, экспорта и импорта овец, реализации шерсти.



- Федеральная поддержка несомненна, уже сегодня она видна. Мы принимаем участие во всех федеральных программах. За последние пять лет более 280 миллионов рублей было выделено на овцеводство из двух уровней бюджета, – подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Даба-Жалсан Чирипов.



С этого года Сибирско-Дальневосточная выставка племенных овец и коз будет проходить ежегодно в Бурятии. Как подчеркнул директор Департамента животноводства и племенного дела министерства сельского хозяйства России Харон Амерханов, хороший рост генетического потенциала поголовья скота станет наглядным примером для руководителей животноводческой отрасли из других регионов.



- Руководителям соседних регионов нужно показать, что происходит с развитием животноводства в Бурятии. С этой целью мы и решили проводить выставку здесь и, как оказалось, не зря. Организация на высоком уровне и прекрасное поголовье скота, – отметил Харон Амерханов.



Сибирская-Дальневосточная межрегиональная выставка племенных овец и коз является крупнейшей за Уралом, представляет особую значимость для развития отрасли овцеводства и козоводства в России. Выставка продлится до 6 июня.



