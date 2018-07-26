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В Бурятии ожидается большой урожай мёда

В Бурятии ожидается большой урожай мёда
Бизнес, 
Хозяйства Бурятии заготавливают урожай мёда

Хозяйства Курумканского района Бурятии в этом году заготавливают большой урожай мёда. Июнь, июль и начало августа – самый разгар для сбора этого продукта. Тем более природа района позволяет развивать пчеловодство. Здесь растёт много полезных трав: донник, рапс, гречиха – всего лишь часть из списка растений, которыми богата степь.

- Пчеловодство – одно из направлений, есть ИП, которые занимаются этим видом деятельности. В этом году при поддержке наших депутатов перед посевной кампанией посеяли необходимые культуры зерновые, в том числе гречиху, с тем, чтобы помочь нашим пчеловодам получить хороший урожай, - сказал глава Курумканского района Владислав Сультимов.

Местные жители уже не один год занимаются пчеловодством. Чтобы повысить сборы мёда, они сеют специальные растения.

- Третий год занимаемся пчеловодством, 30 семей, специально для этого сеем гречиху, донник, медоносные культуры, получаем с семьи 45-50 кг товарного мёда, - рассказал председатель СПК «Хуторхой» Валериян Доржиев.

В этом году жителям повезло с погодой. За счёт посеянных культур, пасечники получают дополнительные килограммы мёда, а с ними и прибыль.

- Посчитали, что это может принести прибыль, 3-й год есть, зависит от погоды, когда засуха, медоносы не дают нектара, тогда мёда мало, соответственно прибыль нулевая, все зависит от погодных условий. Если есть хорошие медоносы, та же гречиха, донник, хорошо цветёт, тогда конечно, - добавил Валериян Доржиев.

Пока с рынком сбыта у хозяйства проблем нет, односельчане с удовольствием покупают целебный продукт. Но в случае роста производства товарного мёда пчеловодам придётся искать и другие варианты, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Бурятии.

сельское хозяйство мёд
 
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