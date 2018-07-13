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Азиатско-Тихоокеанский банк снизил ставку по линейке кредитования малого и среднего бизнеса «Микро-лайт»

Азиатско-Тихоокеанский банк снизил ставку по линейке кредитования малого и среднего бизнеса «Микро-лайт»
Бизнес, 
АТБ внёс изменения по всем кредитам линейки «Микро-лайт», снизив ставку на один процентный пункт

Минимальная ставка по данному кредитному предложению составляет 12,5%. Кроме того, сумма кредита «Бизнес-ипотека» увеличена до 15 млн рублей, а для клиентов с положительной кредитной историей увеличена сумма беззалогового кредита с 1 до 1,5 млн рублей.

Срок фактической деятельности заемщика - не менее шести месяцев для индивидуальных предпринимателей и 12 месяцев - для юридических лиц, возраст заемщика для индивидуальных предпринимателей должен быть не менее 25 и не более 65 лет.

В линейку кредитования малого и среднего бизнеса входят три продукта Азиатско-Тихоокеанского банка: «Бизнес-ипотека», «Микро-лайт Авто» и «Микро-лайт». Кредит может быть оформлен на физическое лицо с целью развития бизнеса и при необходимости выдается наличными, при этом подтверждение целевого расходования средств не требуется. Для оформления кредита необходим минимальный пакет документов, нет моратория или комиссий за досрочное погашение.

- Каждый клиент может подобрать кредитный продукт линейки «Микро-лайт», исходя из срока и целей кредитования. Одним из плюсов нашего предложения является возможность выдачи кредита наличными, что сегодня является редкостью на финансовом рынке при оформлении кредита МСБ. Кредит наличными на любые цели можно получить в любом офисе Азиатско-Тихоокеанского банка при минимальном сроке рассмотрения заявки. Также для клиентов с положительной кредитной историей мы предлагаем дополнительные бонусы при предоставлении залога или поручительства юридического лица, собственником которого является заёмщик, - сообщила Светлана Свиридова, директор Азиатско-Тихоокеанского банка по Республике Бурятия.

Более подробную информацию вы можете получить на сайте АТБ - https://www.atb.su/business/microlite/#app_card
АТБ
 
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