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Пришельцы из Бурятии заблокировали закупки в Петербурге и Ленобласти почти на 2 млрд

Пришельцы из Бурятии заблокировали закупки в Петербурге и Ленобласти почти на 2 млрд
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Скромная компания из Бурятии блокирует крупные конкурсы, в том числе на строительство проспекта в Санкт-Петербурге за миллиард рублей

Заключение контракта на строительство продолжения проспекта Ветеранов в Петербурге, стоимостью почти миллиард рублей, приостановлено по жалобе в УФАС от скромной компании из Бурятии. Решения ожидает компания бизнес-партнёра семьи экс-министра обороны Анатолия Сердюкова. Также из Улан-Удэ блокированы конкурсные процедуры на строительство школы и детсада во Всеволожском районе Ленобласти на сумму 882 млн, сообщает портал Ленинградской области 47news.

Управление ФАС по Петербургу, во вторник, 10 июля, рассмотрит жалобу ООО «Строй Сервис» на действия петербургского государственного учреждения «Дирекция транспортного строительства» (ДТС) при запросе предложений на строительство продолжения проспекта Ветеранов в Петербурге, уточняет 47news.

Информация о приостановке запроса предложений до рассмотрения жалобы в петербургском УФАС появилась на сайте госзакупок 6 июля. Сама жалоба была подана в антимонопольное ведомство 3 июля «СтройСервисом». Фирма зарегистрирована в столице Бурятии, Улан-Удэ. Жалобщик считает, что заказчик неправильно указал в документации закупки время окончания приёма заявок. До рассмотрения жалобы заказчик не имеет права заключать контракт с единственным заявившимся претендентом.

Подрядчиком строительства продолжения проспекта Ветеранов от улицы Пионерстроя до проспекта Буденного стала строительная компания «Орион плюс», зарегистрированная в деревне Разметелево Всеволожского района Ленинградской области. Компания готова проложить 2,3 километра дороги за 964,8 миллиона рублей. Одним из её акционеров является бизнес-партнёр семьи экс-министра обороны Анатолия Сердюкова, Александр Усов.

ООО «СК «Орион плюс» в период с 2015 по 2017 годы получила от дирекции контрактов на общую сумму 9,2 миллиарда рублей. С начала нынешнего года ДТС уже заключила с «Орион плюс» четыре контракта почти на миллиард рублей. В Ленобласти фирма недавно стала работать с Ленавтодором, получив контракт на 114,9 миллиона рублей за ремонт пятикилометрового участка региональной дороги «Жабино — Губаницы — Волосово — Реполка - Сосново-Вересть» в Волосовском районе.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Строй Сервис» создано в 2016 году. Основной вид деятельности «строительство жилых и не жилых зданий». По итогам 2016 года при обороте в 6,9 млн компания показала прибыль 36 тысяч рублей. Единственный владелец — 48-летняя Галина Шарахаева является также руководителем этой строительной компании. Спустя год после регистрации фирма получила контракты на 8 миллионов рублей - преимущественно от различных бюджетных учреждений Бурятии. С начала этого года - контракты почти на 28 миллионов рублей. Среди них контракт на ремонт здания городской больницы №4 в Улан-Удэ за 16,8 миллиона рублей.

47news связался с Галиной Шарахаевой, но она не смогла объяснить, чем обусловлен интерес её компании к Петербургу и почему она решила оспорить результаты конкурса, объявленного ГКУ «Дирекция транспортного строительства». За ответом она перенаправила к своему юристу.

- Отметим, что имя Галины Шарахаевой в бурятских СМИ упоминалось в связи с конфликтом 2012 года между её мужем, предпринимателем Александром Кольцовым, и депутатом Народного Хурала Михаилом Гергеновым. Речь шла о споре хозяйствующих субъектов на базе в Улан-Удэ, где бизнесмен организовал производство пластиковых окон, - уточняет 47news.

Юрист «СтройСервиса» Павел Кушнарёв отказался от комментариев и сообщил, что ещё не принял решения, будет ли он присутствовать 10 июля на заседании УФАС. Запросы в поисковике говорят о том, что юрист Кушнарёв неоднократно обжаловал в УФАС результаты конкурсов и аукционов. Например, он оспаривал конкурс на монтаж видеонабюдения в детском саду №19 Красносельского района Петербурга и реконструкцию дороги в Руднянском районе Смоленской области.

- Любопытно, что помимо указанного выше конкурса, ООО «СтройСервис» 3 июля обжаловало ещё две крупные закупки на территории Ленобаласти. В результате был приостановлен запрос предложений на строительство школы на 1175 учащихся на землях всеволожского САОЗТ «Ручьи» стоимостью почти 693 миллиона рублей, который был объявлен 29 июня Единой службой заказчика администрации Всеволожского района. Остановлен до рассмотрения жалобы и запрос предложений на строительство детсада в Буграх, стоимостью 180,5 миллиона рублей. Таким образом, благодаря трем жалобам фирмы из Бурятии, в Петербурге и Ленобласти приостановлены процедуры закупок на 1,8 миллиарда рублей, - резюмирует 47news.

УФАС
 
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