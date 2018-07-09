Гендиректора «Байкаллес» оштрафовали в Бурятии



По данным фактам прокуратурой района в отношении генерального директора ООО «Байкаллес» возбуждено 2 дела об административных правонарушениях по ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства» и ст. 7.1 КоАП РФ «Самовольное занятие земельного участка».



По результатам их рассмотрения генеральный директор признан виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей и 20 тыс. рублей соответственно, сообщили в прокуратуре.





На земельном участке в посёлке Усть-Баргузин ООО «Байкаллес» организовало деятельность по приёму и хранению отходов лесопиления – опилок.- В нарушение требований федерального законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, земельный участок захламлен отходами лесопиления, не защищенными от воздействия осадков и ветров. Кроме того, этот участок не был предоставлен обществу администрацией Усть-Баргузина в установленном законом порядке, - сообщает прокуратура Бурятии.