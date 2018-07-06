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Бурятское УФАС отклонило жалобу на торги за 7,3 млн

Бизнес, 
УФАС признало необоснованной жалобу на документацию торгов по проведению противопаводковых мероприятий

Бурятское УФАС рассмотрело жалобу ООО «Контракт» на положения документации аукциона по проведению противопаводковых мероприятий на базе озера Саган-Тором (Чесанское водохранилище) в Кижингинском районе. Начальная (максимальная) цена контракта составила 7 325 563 рублей, сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.

Заявитель полагал, что заказчик с нарушением положений закона о контрактной системе установил срок окончания предоставления разъяснений на запросы участников аукциона, срок подачи заявок на участие в аукционе и требование по позиции «горячекатаная арматурная сталь».

Комиссия УФАС приняла решение о признании жалобы необоснованной.

- В дате окончания предоставления разъяснений заказчик допустил техническую ошибку, но в общих условиях проведения аукциона верно, в соответствии с законом, обозначил условие о поступлении запроса на разъяснения не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок. Ошибка не повлияла на право участника подать запрос в установленный законом срок, - пояснили в управлении.

Довод заявителя о неверном установлении заказчиком срока подачи заявок признан несостоятельным, так как период, в который участники имели возможность подать документы, составлял требуемые законом 15 дней.

Также УФАС установило, что заказчик правомерно предъявил требование о соответствии горячекатаной арматурной стали действующему ГОСТ 5781-82.
УФАС
 
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