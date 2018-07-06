В Забайкалье запретили приём детей в лагере на популярном озере

Бизнес, Фото: УФССП по Забайкальскому краю

Читинские приставы запретили приём детей на второй и последующий сезоны в 2018 году в детский оздоровительный лагерь «Росинка» на популярном озере Арахлей



Запрет будет действовать до устранения нарушений законодательства о противодействии терроризму и пожарной безопасности, сообщает пресс-служба УФССП по Забайкальскому краю.



Детский лагерь располагается в лесу, при этом забор, огораживающий территорию, отсутствует. Также нарушены нормы противопожарной безопасности — отсутствует система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и эвакуации в случае возникновения пожара, отсутствуют огнетушители. Также в качестве нарушений отмечено, что нет охранника, подъездные пути к лагерю заросли кустарниками и деревьями.



Судебный пристав-исполнитель опечатала входные двери 13 домиков для проживания детей и трёх корпусов.







