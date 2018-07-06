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В Забайкалье запретили приём детей в лагере на популярном озере

В Забайкалье запретили приём детей в лагере на популярном озере
Бизнес,  Фото:УФССП по Забайкальскому краю
Читинские приставы запретили приём детей на второй и последующий сезоны в 2018 году в детский оздоровительный лагерь «Росинка» на популярном озере Арахлей

Запрет будет действовать до устранения нарушений законодательства о противодействии терроризму и пожарной безопасности, сообщает пресс-служба УФССП по Забайкальскому краю.

Детский лагерь располагается в лесу, при этом забор, огораживающий территорию, отсутствует. Также нарушены нормы противопожарной безопасности — отсутствует система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и эвакуации в случае возникновения пожара, отсутствуют огнетушители. Также в качестве нарушений отмечено, что нет охранника, подъездные пути к лагерю заросли кустарниками и деревьями.

Судебный пристав-исполнитель опечатала входные двери 13 домиков для проживания детей и трёх корпусов.



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