Предприниматель нарушил закон в сфере карантина растений
Госинспектор Россельхознадзора провёл плановую проверку в отношении индивидуального предпринимателя, который занимается реализацией древесины и пиломатериалов в Северо-Байкальском районе Бурятии.
При проверки пункта хранения, складирования и отгрузки лесоматериалов нашли захламление территории отходами лесопиления и мусором.
Это является причиной распространения вредителей леса и нарушает законодательство в области карантина растений.
В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении. Выдано предписание, обязывающие устранить выявленное нарушение, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В Бурятии пункт отгрузки леса захламил территорию
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