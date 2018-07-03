РЖД опровергло информацию об отказе от плацкартных вагонов

РЖД не откажется от закупок плацкартных вагонов, но они будут лучше и комфортабельнее прежних, следует из комментария компании



По данным газеты «Ведомости», РЖД с 2025 года перестанет покупать плацкартные вагоны, а на смену им придут составы нового поколения.



В холдинге пояснили, что действительно ведут разработку новых пассажирских вагонов, как плацкартных, так и купейных. Сейчас разрабатываются концепции новых вагонов, их внутреннего устройства. Однако об отказе от плацкарта речи не идёт, сообщает РИА Новости.



- В частности, ведётся разработка концепции нового плацкартного вагона, которая предусматривает улучшение условий для индивидуального комфортного проезда пассажиров, — сказал собеседник агентства.





