РЖД не откажется от закупок плацкартных вагонов, но они будут лучше и комфортабельнее прежних, следует из комментария компании
По данным газеты «Ведомости», РЖД с 2025 года перестанет покупать плацкартные вагоны, а на смену им придут составы нового поколения.
В холдинге пояснили, что действительно ведут разработку новых пассажирских вагонов, как плацкартных, так и купейных. Сейчас разрабатываются концепции новых вагонов, их внутреннего устройства. Однако об отказе от плацкарта речи не идёт, сообщает РИА Новости.
- В частности, ведётся разработка концепции нового плацкартного вагона, которая предусматривает улучшение условий для индивидуального комфортного проезда пассажиров, — сказал собеседник агентства.
РЖД опровергло информацию об отказе от плацкартных вагонов
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РЖД не откажется от закупок плацкартных вагонов, но они будут лучше и комфортабельнее прежних, следует из комментария компании
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