В Бурятии заслушали начинающих бизнесменов

Комиссия одобрила 7 проектов
27 июня в Центре занятости населения Кабанского района Бурятии прошло заседание экспертной комиссии по рассмотрению бизнес-планов граждан, желающих открыть собственное дело. Было одобрено 7 проектов.
Особый интерес комиссия проявила к проекту «Открытие мобильного 3Д - кинотеатра» (посёлок Каменск). В нём запланирован выездной кинотеатр в поселения Кабанского района, который начнёт действовать с июля-августа текущего года.
Всего с начала года в Кабанском районе по программе «Самозанятость» за консультацией обратился 51 человек, в том числе 25 женщин. Проживающих на территории сельской местности 41 человек.
На 1 июля воспользовались программой «Самозанятость» и открыли собственное дело 23 безработных гражданина района, сообщили в республиканском агентстве занятости населения Бурятии.
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