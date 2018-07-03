В Бурятии заслушали начинающих бизнесменов

Комиссия одобрила 7 проектов



27 июня в Центре занятости населения Кабанского района Бурятии прошло заседание экспертной комиссии по рассмотрению бизнес-планов граждан, желающих открыть собственное дело. Было одобрено 7 проектов.



Особый интерес комиссия проявила к проекту «Открытие мобильного 3Д - кинотеатра» (посёлок Каменск). В нём запланирован выездной кинотеатр в поселения Кабанского района, который начнёт действовать с июля-августа текущего года.



Всего с начала года в Кабанском районе по программе «Самозанятость» за консультацией обратился 51 человек, в том числе 25 женщин. Проживающих на территории сельской местности 41 человек.



На 1 июля воспользовались программой «Самозанятость» и открыли собственное дело 23 безработных гражданина района, сообщили в республиканском агентстве занятости населения Бурятии.

