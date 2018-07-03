Четыре ЧОПа в Бурятии нарушали права работников

Среди нарушений – зарплаты ниже МРОТ, охранники без медосмотров и многое другое
Прокуратура Хоринского района проверила исполнение трудового законодательства частными охранными организациями.
Установлено, что ЧОА «Олимп» и ЧОО «Амидарал» вопреки установленным требованиям Трудового кодекса принимали на должности охранников граждан, не прошедших обязательного медицинского освидетельствования.
ООО ЧОО «Амидарал» также в срочные трудовые договоры 8 работников не включило условия оплаты труда.
В трудовых договорах между ООО ЧОА «Щит и А» и тремя работниками не указано обязательное условие о месте работы. Также у 6 охранников в январе, феврале и марте 2018 года заработная плата составила ниже минимального размера оплаты труда.
Аналогичные нарушения выявлены при расчёте и выплате заработной платы 3 охранникам ООО ОА «Купол».
Руководителям всех охранных организаций внесены представления.
Акты прокурорского реагирования рассмотрены, выявленные нарушения устранены в полном объёме. По результатам рассмотрения представлений 4 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
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