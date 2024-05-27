В Иркутске из-за короткого замыкания сгорел Land Cruiser Prado

Мужчина получил ожог ноги
Вечером 25 мая на улице Байкальская в Иркутске загорелся автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. На момент прибытия пожарных горела передняя часть автомобиля.
- Возле машины был обнаружен травмированный 37-летний мужчина, получивший ожог ноги. Он был госпитализирован в городскую больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
В результате пожара повреждены сгораемые части автомобиля. Установлено, что причиной возгорания стало короткое замыкание.
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