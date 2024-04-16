В Улан-Удэ жильцы дома остались без отопления после внезапного прорыва трубы

Там залило несколько квартир и воцарилась жуткая сырость



Стеклозаводчане массово жалуются в соцсетях на холодные радиаторы отопления. С проблемой столкнулись жильцы дома на улице Воронежская. Как выяснилось, там ещё на прошлой неделе прорвало трубу в квартире на верхнем этаже. В итоге залило и те, что расположены ниже.



- Управляющая компания бездействовала. Воду перекрыли сантехники, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения. А после они ушли и оставили нас наедине с проблемой. Неравнодушные соседи пытались оказать помощь, – поведали жильцы затопленных квартир на официальной странице ЦУР (центра управления регионом) Бурятии во «ВКонтакте». – Обращались во все инстанции. Установить причины затопления помог инженер из другой управляющей компании.



Люди говорят, что в многоэтажке несколько дней – вплоть до 14-го числа – не было тепла и света.



- В квартирах до сих пор холодно и сыро. Имеются все скриншоты звонков, аудио- и видеоматериалы. Из-за бездействия УК пришлось обратиться в единую диспетчерскую службу и в полицию, – говорится в сообщении.



Тем временем в официальном telegram-канале муниципального центра управления (МЦУ) Улан-Удэ заявили, что никаких жалоб по этому поводу, мол, не было. Трубы же отопления прорвало «из-за аварийного отключения электроэнергии на насосной станции», пояснили в учреждении.



- Защита от превышения давления на ПНС отработала в штатном режиме. В тепловых пунктах предусмотрены предохранительные клапаны для защиты внутренних систем от превышения параметров теплоносителя, – подчеркнули в МЦУ.



Этот ответ пострадавших очень удивил. Они потребовали провести проверку и наказать виновных. Накануне вечером люди писали, что батареи так и не потеплели. «Нет отопления! Сегодня звонила в ЖЭУ, сказали: «Всё ясно с вами», – рассказала ещё одна улан-удэнка.



Стеклозаводчан возмутило и то, что из кранов течёт далеко не горячая вода. Её температура – всего 30-35ºС. А плату за неё возьмут по полной.



- За что мы платим деньги? – негодуют люди. – Примите меры или будем писать главе республики!



Впрочем, на холод в квартирах жалуются и в домах № 4 и 7 на улице Керамическая, а также № 16 на Кундо. В правительстве Бурятии ситуацию прокомментировали утром 16 апреля. Жильцам сообщили, что их обращение в работе и попросили дождаться ответа.

