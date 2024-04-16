В Иркутске стая собак напала на девочку

Возбуждено уголовное дело



Следователи возбудили уголовное дело о халатности в связи с нападением стаи собак на девочку в Иркутске.



«В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных медиа выявлена публикация о том, что 9 апреля в центре Иркутска на школьницу из Красноярска напала стая бездомных собак. В этот момент девочка гуляла в парке с бабушкой. Школьнице понадобилась медицинская помощь», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



В рамках расследования уголовного дела следователи дадут правовую оценку действиям чиновников мэрии и работников подрядной организации, ответственных за отлов и содержание безнадзорных собак.

