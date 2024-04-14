Сотрудники алюминиевых заводов в Иркутской области подозревают в коммерческом подкупе

Происшествия, Фото: СУ СКР по Иркутской области

Возбуждены уголовные дела



В Иркутской области возбуждены уголовные дела в отношении четверых сотрудников алюминиевых заводов, расположенных в городах Шелехове и Братске, в том числе в отношении депутата Думы города Братска, который является директором дирекции литейного производства одного из заводов по факту получения коммерческих подкупов.



Уголовные дела возбуждены по материалам УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области.



- По версии следствия, в период с 2016 по 2022 годы два директора дирекций литейных производств и начальники отделов литья на обоих заводах незаконно получали денежные средства в сумме от 400 тысяч до 7 млн рублей от коммерческих организаций за приоритетную и беспрепятственную поставку сырья для производства алюминия на данные заводы и недопуск к поставке альтернативных поставщиков, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.



В настоящее время следователи проводят оперативные мероприятия и обыски, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении фигурантов.



Руководство заводов оказывает следствию всестороннее содействие.

