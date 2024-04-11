22-летний читинец угнал раритетный советский внедорожник

В полицию Читы обратился местный житель с заявлением об угоне автомобиля ЛУАЗ-696М. Машину, припаркованную во дворе многоквартирного дома, угнали ночью.
Ориентировку с приметами раритетного внедорожника, направили наружным нарядам полиции. Во время патрулирования сотрудники отдельного батальона ППС увидели автомобиль брошенным на одной из улиц города.
Спустя некоторое время оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний читинец, который признался в содеянном.
- Выяснилось, что злоумышленник, желая добраться до Черновского района города Читы, путём разбития форточки на левой двери, проник в транспортное средство, нашёл в бардачке ключ зажигания и поехал в сторону КСК. Добравшись до пункта назначения, бросил чужой автомобиль и скрылся, - сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.
Возбуждено уголовное дело. Машину в исправном техническом состоянии вернули владельцу.
Подозреваемому избрали меру пресечения – обязательство о явке.