22-летний читинец угнал раритетный советский внедорожник









Спустя некоторое время оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний читинец, который признался в содеянном.



- Выяснилось, что злоумышленник, желая добраться до Черновского района города Читы, путём разбития форточки на левой двери, проник в транспортное средство, нашёл в бардачке ключ зажигания и поехал в сторону КСК. Добравшись до пункта назначения, бросил чужой автомобиль и скрылся, - сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.



Возбуждено уголовное дело. Машину в исправном техническом состоянии вернули владельцу.



Подозреваемому избрали меру пресечения – обязательство о явке.

Спустя некоторое время оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний читинец, который признался в содеянном.- Выяснилось, что злоумышленник, желая добраться до Черновского района города Читы, путём разбития форточки на левой двери, проник в транспортное средство, нашёл в бардачке ключ зажигания и поехал в сторону КСК. Добравшись до пункта назначения, бросил чужой автомобиль и скрылся, - сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.Возбуждено уголовное дело. Машину в исправном техническом состоянии вернули владельцу.Подозреваемому избрали меру пресечения – обязательство о явке.

В полицию Читы обратился местный житель с заявлением об угоне автомобиля ЛУАЗ-696М. Машину, припаркованную во дворе многоквартирного дома, угнали ночью.Ориентировку с приметами раритетного внедорожника, направили наружным нарядам полиции. Во время патрулирования сотрудники отдельного батальона ППС увидели автомобиль брошенным на одной из улиц города.