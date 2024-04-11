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В Чите тушат крупный пожар на складе

В Чите тушат крупный пожар на складе
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Забайкальскому краю
Площадь возгорания составила уже 1000 квадратных метров

В Чите пожарные ликвидируют крупный пожар на складе на улице Логовая.

- На момент прибытия пожарных наблюдалось открытое горение на втором этаже, густой чёрный дым из-под кровли здания. Эвакуированы 10 человек. По предварительной информации, людей в здании нет, - сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю.

Площадь пожара составила 1000 квадратных метров.


Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой. Из здания пожарные эвакуировали порядка 20 газовых баллонов.

На тушении задействованы 89 человек и 18 единиц техники. На место прибыл пожарный поезд. Работы продолжаются. 
пожар

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