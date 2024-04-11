В Чите тушат крупный пожар на складе





Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой. Из здания пожарные эвакуировали порядка 20 газовых баллонов.



На тушении задействованы 89 человек и 18 единиц техники. На место прибыл пожарный поезд. Работы продолжаются.



В Чите пожарные ликвидируют крупный пожар на складе на улице Логовая.- На момент прибытия пожарных наблюдалось открытое горение на втором этаже, густой чёрный дым из-под кровли здания. Эвакуированы 10 человек. По предварительной информации, людей в здании нет, - сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю.Площадь пожара составила 1000 квадратных метров.