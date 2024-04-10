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В райцентре в Бурятии вспыхнула летняя кухня

В райцентре в Бурятии вспыхнула летняя кухня
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Пожар там произошёл ранним утром

Утром 10 апреля в Бичуре произошёл пожар. Сообщение о нём поступило в ПЧ № 35. Кк выяснилось, на улице Октябрьская вспыхнула летняя кухня, расположенная рядом с нежилым домом.

В 5:45 возгорание ликвидировали. Огонь повредил кровлю и наружные стены на площади в 12 квадратных метров, сообщает «Бичура-инфо.24/7».

Также ночью поступило сообщение о возгорании сарая в селе Петропавловка Джидинского района, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

На момент прибытия пожарного подразделения огнём была охвачена крыша строения. Возгорание потушили в течение 30 минут.

По предварительным данным, причинами обоих возгораний послужило неосторожное обращение жителей с огнём.
пожар

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