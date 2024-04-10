Пожар там произошёл ранним утром
Утром 10 апреля в Бичуре произошёл пожар. Сообщение о нём поступило в ПЧ № 35. Кк выяснилось, на улице Октябрьская вспыхнула летняя кухня, расположенная рядом с нежилым домом.
В 5:45 возгорание ликвидировали. Огонь повредил кровлю и наружные стены на площади в 12 квадратных метров, сообщает «Бичура-инфо.24/7».
Также ночью поступило сообщение о возгорании сарая в селе Петропавловка Джидинского района, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
На момент прибытия пожарного подразделения огнём была охвачена крыша строения. Возгорание потушили в течение 30 минут.
По предварительным данным, причинами обоих возгораний послужило неосторожное обращение жителей с огнём.
В райцентре в Бурятии вспыхнула летняя кухня
Происшествия, Фото:
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