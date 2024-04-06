Дебошир повредил несколько машин
В Иркутске полицейские задержали «Томика Шелби». Именно так представился дебошир – именем героя криминальной драмы «Острые козырьки» (возрастное ограничение 18+).
Ночью 4 апреля он повредил несколько машин и балкон в микрорайоне Березовый Иркутского района, сбрасывая предметы из квартиры. Его задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции.
Внятно пояснить причины своего неадекватного поведения мужчина не смог, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутске полицейские задержали неадекватного «Томика Шелби»
Происшествия, Фото:
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