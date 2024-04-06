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В Иркутске полицейские задержали неадекватного «Томика Шелби»

В Иркутске полицейские задержали неадекватного «Томика Шелби»
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Дебошир повредил несколько машин

В Иркутске полицейские задержали «Томика Шелби». Именно так представился дебошир – именем героя криминальной драмы «Острые козырьки» (возрастное ограничение 18+).

Ночью 4 апреля он повредил несколько машин и балкон в микрорайоне Березовый Иркутского района, сбрасывая предметы из квартиры. Его задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции.

Внятно пояснить причины своего неадекватного поведения мужчина не смог, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Иркутск полиция наркотики

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