Житель Бурятии во время ссоры едва не убил мужчину

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Он ударил его ножом в голову



Житель Кяхтинского района Бурятии признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Суд приговорил его к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Мужчина пытался обжаловать приговор.



Из материалов дела следует, что преступление произошло во время ссоры. Мужчина схватил нож и нанёс им один удар в голову. Потерпевший получил тяжкий вред здоровью.



- Обжалуя приговор, осуждённый виновным себя не признал, приводя версию о причастности к совершению преступления других лиц. Просил отменить приговор, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.



Однако суд апелляционной инстанции посчитал, что вина мужчины доказана совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, а назначенное наказание является справедливым.







