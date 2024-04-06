Он ударил его ножом в голову
Житель Кяхтинского района Бурятии признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Суд приговорил его к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Мужчина пытался обжаловать приговор.
Из материалов дела следует, что преступление произошло во время ссоры. Мужчина схватил нож и нанёс им один удар в голову. Потерпевший получил тяжкий вред здоровью.
- Обжалуя приговор, осуждённый виновным себя не признал, приводя версию о причастности к совершению преступления других лиц. Просил отменить приговор, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.
Однако суд апелляционной инстанции посчитал, что вина мужчины доказана совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, а назначенное наказание является справедливым.
Житель Бурятии во время ссоры едва не убил мужчину
Происшествия, Фото:
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