Улан-удэнец продавал старую технику под видом новой

Мужчина получил условный срок



Житель Улан-Удэ получил три года условно за мошенничество. Мужчина продавал старую цифровую технику под видом новой. Его жертвами стали два человека.



Так, он приобрёл с помощью сайта объявлений сотовый телефон за 4000 рублей, и планшет за 5000 рублей. Затем он предложил купить технику незнакомке, сказав ей, что она новая. Планшет он продавал за 35 000 рублей, предоставив поддельные гарантийный талон и чек на сумму 65 990 рублей, сотовый телефон - за 35 000 рублей, также с липовым чеком и «гарантией» на сумму 69 990 рублей. Женщина поверила ему и купила гаджеты даже дороже предложенного, отдав 85 000 рублей.



- Согласно заключению комплексной компьютерно-технической и товароведческой судебной экспертизы сотовый телефон является не оригинальным и его действительная стоимость составила 8000 рублей, стоимость планшета составила 2500 рублей, - сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.



Как выяснилось, ранее таким же образом он выманил у незнакомца 25 000 рублей.



В суде мужчина свою вину полностью признал, в содеянном раскаялся.



Приговор не вступил в законную силу.

