В Забайкалье дети во время игры в прятки на кладбище осквернили могилы

Их поставили на учёт



В Карымском районе Забайкальского края прокуратура провела проверку по публикациям в СМИ об осквернении могил на кладбище в посёлке Дарасун. Выяснилось, что это сделали пятеро детей, которые играли в прятки.



«Установлено, что 9 марта пятеро несовершеннолетних в возрасте от 9 до 13 лет вечером находились на кладбище в Дарасуне. Во время игры в прятки они уронили венки, вазу, наклонили надгробную плиту, а также сломали блюдце на надмогильном сооружении», - сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.



Полицейские составили на родителей детей административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязательств. Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав рассмотрела дело и привлекла родителей к административной ответственности.



Раньше дети на профилактическом учёте не стояли. Однако прокуратура выяснила, что в школе не была организована их занятость в кружках и секциях во внеурочное время. В итоге директор школы получил представление прокуратуры, которое сейчас находится на рассмотрении.



Сейчас дети поставлены на учёт органов системы профилактики.

