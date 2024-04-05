Забайкалка зарезала сожителя

Девушка ранее судима за кражи



24-летняя жительница села Сивяково Читинского района обвиняется в убийстве.



По версии следствия, в конце марта девушка в состоянии опьянения убила своего сожителя. С мужчиной она расправилась в собственном доме. В ходе ссоры с гражданским супругом женщина ударила мужчину несколько раз ножом. От полученных ранений потерпевший скончался в больнице.



- Следователи провели комплекс необходимых следственных действий. Осмотрено место происшествия, назначены судебные экспертизы. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.



Ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности за кражи.

