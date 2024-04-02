Владельца заведения привлекли к административной ответственности
В выходные полицейские провели рейд по ночным заведениям в Чите.
В ходе рейда в одном из клубов в Центральном районе города полицейские выявили хранение алкогольной продукции без товарно-транспортных накладных и продажу крепких напитков без соответствующей лицензии. Всего в ночном клубе изъяли около 80 литров алкоголя различного наименования.
На владельца ночного клуба составили административный протокол за нарушение правил продажи алкогольных напитков и розничную продажу алкоголя физическим лицам.
- Аналогичное нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции было выявлено в одном из баров на улице Николая Островского. В отношении владельца также возбуждено дело об административном правонарушении, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
В ночном клубе в Чите изъяли 80 литров палёного алкоголя
Происшествия, Фото:
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