В ночном клубе в Чите изъяли 80 литров палёного алкоголя

Владельца заведения привлекли к административной ответственности



В выходные полицейские провели рейд по ночным заведениям в Чите.



В ходе рейда в одном из клубов в Центральном районе города полицейские выявили хранение алкогольной продукции без товарно-транспортных накладных и продажу крепких напитков без соответствующей лицензии. Всего в ночном клубе изъяли около 80 литров алкоголя различного наименования.



На владельца ночного клуба составили административный протокол за нарушение правил продажи алкогольных напитков и розничную продажу алкоголя физическим лицам.



- Аналогичное нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции было выявлено в одном из баров на улице Николая Островского. В отношении владельца также возбуждено дело об административном правонарушении, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



