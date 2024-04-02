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В Забайкалье крановщика будут судить за гибель стропальщика

В Забайкалье крановщика будут судить за гибель стропальщика
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Забайкальскому краю
Ему грозит до двух лет колонии

В Забайкальском крае 43-летнего жителя Агинского района будут судить за причинение смерти по неосторожности своему помощнику, которого травмировало бетонными блоками.

Произошло это 7 декабря 2023 года на автомобильной дороге в районе посёлка Забайкальск. Рабочие грузили бетонные блоки для их дальнейшей отправки в Читу. В кабине автокрана работал мужчина, который не имел права управления такой техникой.

- Обвиняемый, не имея права управления автокраном, выполнял работы по погрузке бетонных блоков. Не убедившись в безопасности манёвра, он начал подъём одного из блоков. Из-за примерзания блока к земле произошло неконтролируемое движение груза, в результате чего 66-летний мужчина, помогающий крановщику, оказался зажат между двумя блоками. От полученных травм мужчина скончался в автомобиле скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.

причинение смерти по неосторожности

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