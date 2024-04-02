Огонь успел распространиться на небольшую площадь
1 апреля в городской больнице №3 в Иркутске произошёл пожар. Из здания эвакуировали 127 человек.
Автоматическая пожарная сигнализация сработала около восьми часов вечера.
«К месту происшествия были направлены пожарные подразделения по повышенному рангу. В 19:58 пожар был локализован на площади два квадратных метра на третьем этаже. В 20:17 открытое горение ликвидировано», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
Пострадавших нет.
По предварительным данным, пожар начался из-за короткого замыкания.
На месте работали 53 пожарных и 17 единиц техники.
Из больницы в Иркутске эвакуировали 127 человек
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