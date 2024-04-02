В Улан-Удэ сбитый на «зебре» пешеход впал в кому

Наезд произошёл на улице Бабушкина
Накануне, 1 апреля, в Улан-Удэ произошёл наезд на пешехода. На улице Бабушкина водитель внедорожник сбил мужчину прямо на «зебре».
- Около 20 часов 65-летний водитель автомобиля «Тойота Клюгер», следуя по улице Бабушкина, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 54-летнего мужчину, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП пешеход получил тяжёлые травмы: в БСМП его госпитализировали в состоянии комы.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 31 марта в Улан-Удэ под колёса автомобиля угодил пьяный мужчина, перебегавший дорогу в неположенном месте
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Наезд произошёл на улице Бабушкина
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