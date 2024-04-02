02 апреля

01 апреля

Популярное

Любитель пьяной езды из Улан-Удэ лишился Lexus GX 470

Любитель пьяной езды из Улан-Удэ лишился Lexus GX 470
Происшествия, 
Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за повторное нетрезвое вождение

В Улан-Удэ очередной любитель пьяной езды лишился своего автомобиля. На этот раз в доход государства конфисковали внедорожник Lexus GX 470.

«Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В декабре 2022 он вновь управлял автомобилем после употребления спиртного», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

На мужчину вновь возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 264.1 УК – за повторное вождение в нетрезвом виде. Суд назначил ему один год лишения свободы условно с испытательным сроком в год, а также лишил водительских прав на два с половиной года.

При этом суд первой инстанции отказал в конфискации автомобиля, ссылаясь на то, что он принадлежит супруге виновного и является единственным средством для передвижения членов семьи, являющихся инвалидами.

Однако государственный обвинитель не согласился с приговором в этой части и обжаловал его.

Суд кассационной инстанции, рассмотрев доводы гособвинителя, вернул уголовное дело в Октябрьский районный суд Улан-Удэ. При новом рассмотрении автомобиль Lexus GX 470 конфисковали в доход государства.

Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале у жителя Улан-Удэ за повторное нетрезвое вождение в доход государства конфисковали кроссовер BMW стоимостью 7,5 млн рублей.

алкогольное опьянение водители

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Из больницы в Иркутске эвакуировали 127 человек
Происшествия, 02.04.2024
Огонь успел распространиться на небольшую площадь
В Улан-Удэ сбитый на «зебре» пешеход впал в кому
В Улан-Удэ сбитый на «зебре» пешеход впал в кому
Происшествия, 02.04.2024
Наезд произошёл на улице Бабушкина
Любитель пьяной езды из Улан-Удэ лишился Lexus GX 470
Любитель пьяной езды из Улан-Удэ лишился Lexus GX 470
Происшествия, 02.04.2024
Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за повторное нетрезвое вождение
В Забайкалье локомотив столкнулся с легковушкой
В Забайкалье локомотив столкнулся с легковушкой
Происшествия, 02.04.2024
По предварительной информации, жертв не удалось избежать
Скончалась малышка из Бурятии, которую залечили парацетамолом
Скончалась малышка из Бурятии, которую залечили парацетамолом
Происшествия, 01.04.2024
Девочка не дожила до трансплантации печени
В Иркутской области рыбак всю ночь бродил по льду в метель
В Иркутской области рыбак всю ночь бродил по льду в метель
Происшествия, 01.04.2024
Его нашли в девяти километрах от места ночлега  
В Иркутской области водитель фуры погиб из-за неисправных тормозов
В Иркутской области водитель фуры погиб из-за неисправных тормозов
Происшествия, 01.04.2024
Большегруз перевернулся и врезался в гаражный бокс
В Улан-Удэ шесть улиц лишились света из-за самосвала
В Улан-Удэ шесть улиц лишились света из-за самосвала
Происшествия, 01.04.2024
Жилые дома остались без света на несколько часов
Жительница Бурятии убила сожителя
Жительница Бурятии убила сожителя
Происшествия, 01.04.2024
Девушка схватила кухонный нож
В Улан-Удэ поймали серийного карманника
В Улан-Удэ поймали серийного карманника
Происшествия, 01.04.2024
Он только в начале марта вышел из колонии
В Бурятии участились возгорания сухой травы
В Бурятии участились возгорания сухой травы
Происшествия, 01.04.2024
Жителей республики просят очистить свои участки
В Бурятии начался «огненный» сезон
В Бурятии начался «огненный» сезон
Происшествия, 01.04.2024
Республику охватили первые лесные пожары

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^