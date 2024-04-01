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Скончалась малышка из Бурятии, которую залечили парацетамолом

Скончалась малышка из Бурятии, которую залечили парацетамолом
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Девочка не дожила до трансплантации печени

Двухлетняя девочка из Бурятии, печень которой оказалась разрушена из-за отравления парацетамолом, скончалась в Москве.

«Врачи сделали все, что смогли. Но ребёнок с поражением печени умер, организм не справился с осложнениями», - сообщили сегодня в детской республиканской клинической больнице.

Как сообщал «Байкал-Dailу», беспрецедентный случай произошёл во второй половине мая в одном из районов Бурятии. Малышка в возрасте 2 лет 9 месяцев заболела ОРВИ. Из-за поднявшейся температуры мама давала дочери жаропонижающее в неограниченном количестве. В итоге печень девочки буквально разрушилась, ей срочно понадобилась пересадка донорского органа.

За жизнь малышки сперва боролись врачи детской республиканской клинической больницы в Улан-Удэ. Вскоре её экстренно бортом санавиации направили на операцию в Москву, в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика Шумакова.

Донором должна была стать тётя девочки, так как родители не подошли.

«Ребёнка готовили к трансплантации печени, но организм не справился», - сообщили в детской больнице.

Врачи ещё раз обратились к жителям Бурятии с призывом внимательно читать инструкции к лекарственным препаратам, не назначать их себе или своим детям самостоятельно. Обязательно необходима консультация с врачом.

«Действие любого лекарства на организм напрямую зависит от употребленной дозы, а именно от концентрации активного вещества в организме. Ни в коем случае нельзя её превышать, это может нанести непоправимый вред здоровью», - напоминают медики. 
смерть лекарственные препараты

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