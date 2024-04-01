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В Улан-Удэ поймали серийного карманника

В Улан-Удэ поймали серийного карманника
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Он только в начале марта вышел из колонии

В Улан-Удэ оперативники задержали серийного карманника. Подозреваемому 25 лет, он не имеет определённого места жительства, ранее был неоднократно судим за кражи. Только в начале марта он освободился из мест лишения свободы и снова вернулся к криминальному прошлому, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Так, днём 18 марта он при выходе из торгового центра вынул телефон из кармана куртки 11-летнего школьника, гулявшего в ТЦ с другом. Телефон вор сбыл в скупку.

Утром 20 марта он украл гаджет у оформлявшей заказ около павильона по продаже фастфуда 12-летней девочки. Но впоследствии избавился от него: экран оказался разбит, что снижало перспективность его продажи.

Спустя несколько часов была совершена еще одна кража. На этот раз жертвой стала 72-летняя посетительница столовой, из пальто которой вор в очереди незаметно забрал телефон. Этот телефон у него полицейские изъяли.

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Подозреваемый заключен под стражу, следствие продолжается.


кража

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