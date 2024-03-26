Мошенник продал читинке серебро под видом золота

Женщина купилась на низкую цену цепочки



В полицию Читы поступило заявление о мошенничестве от 39-летней местной жительницы. Женщина рассказала, что приобрела у неизвестного якобы золотую цепочку, но оказалось, что это серебро с позолотой.



В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность мужчины. Им оказался ранее судимый 40-летний местный житель.



- Выяснилось, что подозреваемый пришёл на работу к потерпевшей и заявил ей, что продаёт золотую цепочку за 11 500 рублей. Поскольку цена изделия была значительно ниже рыночной, потерпевшую предложение заинтересовало. Женщина приобрела цепочку, а через некоторое время поняла, что мужчина её обманул и вместо золота продал серебро с позолотой, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

