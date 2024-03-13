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В Бурятии водитель без прав попал в ДТП на «воровайке»

В Бурятии водитель без прав попал в ДТП на «воровайке»
Происшествия,  Фото:"Курумкан-инфо"
Авария произошла ночью

Водитель грузовика с краном-манипулятором попал в ДТП в Курумканском районе Бурятии.

Автоавария произошла около трёх часов ночи 11 марта на 407 км автодороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян. Подробности сообщили в группе «Курумкан-инфо.24/7» со ссылкой на районное отделение ГИБДД.

Управлял грузовиком мужчина, не имеющий водительских прав. По предварительным данным, он не справился с управлением и допустил съезд с дороги.

Обошлось без пострадавших.

Судя по всему, удар был сильный, поскольку кабину грузовика искорёжило, передние колёса вывернуло, а лобовое стекло вылетело.

Как сообщал «Байкал-Daily», также ночью 11 марта в Кяхте не имеющий прав водитель «Ауди» влетел в парк, снеся ограждения, урны и скамейки
ДТП

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